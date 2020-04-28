Польша хочет арестовать активы «Северного потока – 2»

Польша готова добиваться ареста активов российского «Северного потока – 2», если «Газпром» не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.

По словам политика, все европейские ресурсы «Газпрома» можно использовать для взыскания долга в $1,43 млрд с российской стороны. В частности, следует арестовать акции компаний «Северный поток» и «Северный поток – 2», что помешает строительству второй ветки газопровода, отметил Ковальский.

Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года, что указывает на наличие разницы, которая должна быть возвращена «Газпромом».

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.