Польша хочет арестовать активы «Северного потока – 2»

Польша готова добиваться ареста активов российского «Северного потока – 2», если «Газпром» не выполнит решение Арбитражного суда в Стокгольме о пересмотре цены по Ямальскому контракту, заявил заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский в интервью порталу Wpost.
По словам политика, все европейские ресурсы «Газпрома» можно использовать для взыскания долга в $1,43 млрд с российской стороны. В частности, следует арестовать акции компаний «Северный поток» и «Северный поток – 2», что помешает строительству второй ветки газопровода, отметил Ковальский.
Ранее сообщалось, что Стокгольмский арбитражный суд изменил формулу образования цены на покупку Польшей российского газа с 1 января 2014 года, что указывает на наличие разницы, которая должна быть возвращена «Газпромом».
Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.
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