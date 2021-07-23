США обсудили с Польшей опасения по поводу «Северного потока-2»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле встретился в Варшаве с представителями правительства и бизнеса Польши. В ходе беседы обсуждались общие опасения относительного газопровода «Северный поток-2».
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента.
Отмечается, что Дерек Шолле провел встречу с заместителем министра иностранных дел Польши Марчином Пшидачем, представителем правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петром Наимским и спикером Сената Томашом Гродзким.
Во время встречи обсуждалась ситуация вокруг проекта «Северный поток-2». В частности затрагивалась тема общих опасений относительно газопровода.
На переговорах Шолле подтвердил прочные отношения США и Польши, а также высказался за отстаивание совместного похода к укреплению энергетической безопасности Польши и региона, а также борьбе с климатическим кризисом.
Шолле выразил признательность Польше за противодействие российской агрессии и продвижение демократии в Беларуси.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию США вокруг завершения строительства «Северного потока-2».
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