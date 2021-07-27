В МИД Польши заявили, что Варшава несколько лет блокировала «Северный поток – 2»

Польша на протяжении нескольких лет препятствовала запуску «Северного потока — 2», так как считает, что проект невыгоден для стран Центральной и Восточной Европы. Такое мнение выразил в понедельник в интервью Polskie Radio заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
«Мы задерживали финализацию Nord Stream 2 на протяжении нескольких лет. Если бы не наши действия, этот проект был бы уже давно завершен», — утверждал Пшидач. «Чем дольше этот газопровод неактивен, тем лучше для Центральной и Восточной Европы и единства ЕС», — добавил он.
Напомним, 21 июля Соединенные Штаты и Германия достигли соглашения по проекту «Северный поток — 2». Вашингтон признал, что санкции не остановят его реализацию, а Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа по территории Украины. Президент США Джо Байден заявил, что «Северный поток — 2» завершен на 99% и остановить его строительство невозможно. Американские власти оставили за собой право принимать меры в ответ на использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе и агрессию в отношении Украины, заявили в Госдепартаменте.
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