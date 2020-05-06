«Слуга народа» против любых барьеров на местных выборах

Парламентская фракция и партия «Слуга народа» выступает против любых ограничений для партий и кандидатов на участие в местных выборах, заявил председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

«Позиция партии и фракции „Слуга народа“ такова: мы категорически против всех барьеров — 2/3 (количество округов, на которых должны быть представлены партии — Ред.), о которых говорят, 5% (проходной барьер для партии на национальном уровне, чтобы получить места в местных органах самоуправления — Ред.), о которых говорят. Мы уже в первом чтении проголосовали существенное снижение залогов для того, чтобы сделать этот процесс более доступным. Мы против того, хотя нам это вменяют, чтобы мэры были представителями партий. Они могут быть самовыдвиженцами, беспартийными, потому что это местное самоуправление. Реформа децентрализации очень важна, мы ее полностью поддерживаем», — сказал Арахамия в среду на брифинге у здания Верховной Рады, передает Интерфакс-Украина.

По словам председателя фракции и его заместителя Александра Корниенко, единственное, чего могут коснуться изменения, помимо технических моментов улучшения текста Избирательного кодекса — это уменьшение порога партийных выборов с населенных пунктов, где проживает более 90 тысяч жителей до тех, где проживает более 10 тысяч человек.

«Все-таки нам нужно двигаться к партизации страны, мы давно за это выступаем. У нас есть государственное финансирование партий. Необходимо постепенно спускаться ниже уровня области: в города, в маленькие посёлки и строить там партийную структуру. В сельских и поселковых советах останется многомандатная мажоритарка с возможностью самовыдвижения. Это наша принципиальная позиция — местное самоуправление должно быть представлено своими представителями, за которых голосовали люди», — добавил нардеп Александр Корниенко.

Помимо этого, по словам руководителя партии «Слуга народа», в Избирательный кодекс будут внесены временные изменения, которые позволят в условиях кризиса профинансировать местные выборы. Предполагается сокращение расходов на рекламу и эфиры в местных СМИ.