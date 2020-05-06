В «Слуге народа» хотят провести местные выборы на всей территории, включая Донбасс

В «Слуге народа» не теряют надежду на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса, заявляет первый заместитель главы одноименной парламентской фракции Александр Корниенко.
«Мы верим всей командой, вместе с Андреем Ермаком, что это произойдет в один день. Работаем над тем, чтобы к этому шло», — сказал Корниенко на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
Он напомнил, что выборы в органы местного самоуправления состоятся в последнее воскресенье октября.
«Согласно Конституции, выборы состоятся 25 октября 2020 года», — подчеркнул Корниенко, добавив, что разговоры «об их переносе, отмене, невозможности проведения из-за нехватки денег» являются инсинуациями.
«Страна может начинать к ним готовится... И мы тоже будем к ним готовиться», — отметил народный депутат.
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