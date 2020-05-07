США могут предложить альтернативу ВОЗ

Госсекретарь США Майкл Помпео не исключает, что Вашингтон может предложить некую альтернативу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), поскольку она якобы потерпела неудачу в борьбе с распространением нового коронавируса. Руководитель американского внешнеполитического ведомства выступил с данным заявлениям в среду в эфире телеканала Fox Business.
Госсекретарю США был задан вопрос о том, планирует ли Вашингтон выступить за создание новой организации, которая бы взяла на себя те функции, которые сейчас выполняет ВОЗ. Как ответил Помпео, администрация США «пытается оценить, какие дальнейшие действия являются наилучшими». «Президент Трамп поставил нам ясную цель: нельзя допустить, чтобы ВОЗ снова потерпела неудачу. Недопустимо, чтобы в ВОЗ поступали сотни миллионов американских долларов, если она не будет выполнять свои задачи», — добавил он.
«Так что мы работаем над выполнением задачи. Как это будет выглядеть? Мы делали такое в рамках чрезвычайного плана президента по борьбе с ВИЧ/СПИДом», — отметил Помпео. Речь идет об инициативе, с которой выступил в 2003 году 43-й президент США Джордж Буш — младший.
Помпео заверил, что США знают, «как работать в сфере международного здравоохранения». По его словам, американская сторона намерена «найти способ», при котором США, «как и всегда, были бы лидером в выработке мер в сфере международного здравоохранения». «ВОЗ просто не справилась с возложенной на нее задачей. Как говорит президент, если международная организация работает, то это хорошо. Если нет, то мы просто не будем ее участниками», — добавил госсекретарь США.
Трамп заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться «до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса».
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