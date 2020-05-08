Полиция готовится к провокациям на 9 мая

9 мая в Украине запланировано проведение 290 мероприятий с возложением цветов и 50 автопробегов, полиция должна быть готова к предупреждению провокаций.
Как сообщается на сайте Нацполиции, об этом речь шла на селекторном совещании под председательством первого заместителя главы МВД Сергея Ярового при участии главы Нацполиции Игоря Клименко и замглавы Нацполиции Александра Фацевича.
Публичную безопасность и порядок во время указанных мероприятий будут обеспечивать более 6,9 тыс полицейских и более 1,4 тыс военнослужащих Нацгвардии
«Безусловно, не обойдется без провокаций, мы должны быть готовы к их предупреждению», — сказал Яровой.
Он обратил внимание на абсолютное и безальтернативное соблюдение закона, обеспечение карантинных мероприятий во время акций. Кроме того, по словам Ярового, руководители подразделений должны контролировать ситуацию и при необходимости -немедленно принимать соответствующие решения.
«На местах полиция должна проводить работу и загодя информировать граждан об ограничениях, которые предпримут. Основная ответственность возлагается на полицию диалога», — сказал Яровой.
В свою очередь глава Нацполиции также отметил, что полиция ожидает провокаций и уже сейчас проводится предупредительная работа.
«Мы не становимся на сторону той или иной силы, у нас есть право высказывать только точку зрения закона. А по закону у нас продолжаются карантинные мероприятия. Обращаюсь ко всем сотрудникам: не надо штрафовать бабушек и дедушек, которые хотят возложить цветы. Необходимо обеспечить их беспрепятственный доступ к местам возложения цветов с соблюдением карантинных мер», — подчеркнул Клименко.
В свою очередь Фацевич отметил, что 9 мая основной формой проведения мероприятий будут автопробеги.
«Они будут охватывать не только территории областных центров, но и районов и городов областного значения. В первую очередь это Донецкая, Луганская, Запорожская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Харьковская области. В этих ситуациях полиция должна не допустить и разъяснить всем участникам два аспекта: все желающие, которые не могут принять участие в автопробеге, могут ожидать их прибытия вблизи памятных мест. Но по прибытии автоколонн — все участники мероприятий в обязательном порядке должны соблюдать все карантинные требования», — сказал первый замглавы Нацполиции.
Кроме того, было подчеркнута необходимость соблюдения закона о декоммунизации и недопущению использования запрещенной символики.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016