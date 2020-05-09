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Делегации восьми стран возложили цветы в берлинском Трептов-парке

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Делегации восьми стран возложили цветы в берлинском Трептов-парке

Делегации из восьми стран возложили венки ко Дню Победы на территории мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке.

В церемонии участвовали посолы РФ, Азербайджана, Армении, Беларусм, Казахстана, Киргизстана, Узбекистана и Туркменистана, премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, правящей бургомистр Берлина Михаэль Мюллер, госминистр в МИД ФРГ Нильс Анен, другие официальные лица, сообщает РИА Новости.

Возложение открылось с традиционной минуты молчания у подножья 12-метровому памятнику советскому воину с девочкой на руках. Главы делегаций выстроились в ряд напротив установленных на специальных подставках венков. Помимо цветов от посольств тут же стояли венки от правительства ФРГ, федеральных земель, отдельных городов, общественных организаций.
Затем дипломаты и официальные лица поднялись по ступеням наверх к постаменту памятника, внутри которого расположен небольшой зал. Стены зала украшены мозаичным панно, которое изображает представителей разных народов, возлагающих цветы на могилу советских воинов. Делегации возложили цветы в памятном зале и спустились вниз.

Несмотря на то что в этом году из-за пандемии коронавируса церемония официально проходит в закрытом режиме, в Трептов-парк отдать дань памяти павшим пришли ветераны Великой Отечественной войны и участники Сопротивления, жители Берлина, активисты общественных организаций.

Скульптура, изображающая советского воина с маленькой девочкой на руках, установлена на территории мемориального комплекса в берлинском Трептов-парке в память о павших в Великой Отечественной войне. Считается, что прототипом фигуры солдата с ребенком послужил сержант Николай Масалов, который в апреле 1945 года вынес немецкого ребенка из зоны обстрела. В память о сержанте на Потсдамском мосту в Берлине установлена мемориальная доска с надписью: «В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года возле этого моста, рискуя жизнью, он спас из огня оказавшегося между двумя фронтами ребенка».

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Мемориальный комплекс в Трептов-парке был торжественно открыт советским комендантом Берлина Александром Котиковым 8 мая 1949 года. Это один из самых известных монументов в память о павших в борьбе против фашизма советских солдатах в мире. На территории комплекса в братских могилах захоронены 7,2 тысячи человек.

Берлин, 9 мая
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