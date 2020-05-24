В Карпатах снова выпал снег

На горе Поп Иван в украинских Карпатах снова выпал снег.

Об этом в Facebook сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост и выложил фото с заснеженной вершины.

«По состоянию на 13.15 24.05.2020 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха + 2° С, ветер юго-западный 7 м/с, снег», - говорится в сообщении.

Спасатели также предупреждают об ограниченной видимости из-за снега.

Как сообщалось, 7 мая на горе Поп Иван выпало менее 15 см снега.

Поп Иван (также Поп Иван Черногорский или Черная Гора) - одна из самых высоких вершин украинских Карпат, с высотой 2020,5 м.