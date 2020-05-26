В ДНР приняли «закон», запрещающий героизацию и реабилитацию ОУН-УПА

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял «закон» о запрете реабилитации и героизации «фашистских коллаборационистов времен Великой Отечественной войны», передают российские СМИ.

"В этом законопроекте предусмотрен ряд мер, направленных на запрет героизации и реабилитации фашистских пособников. Им определяется, что члены формирований украинской повстанческой армии (УПА), украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца "Полесская Сечь" украинской народной революционной армии (УНРА), а также организации украинских националистов (ОУН) относятся к организации фашистских коллаборационистов", - сказал журналистам председатель так называемого «народного совета ДНР» Владимир Бидевка.

Он уточнил, что данный закон направлен в первую очередь на запрет героизации ОУН-УПА в сети интернет и на телевидении.

Отмечается, что законопроект был поддержан депутатами во втором чтении единогласно. Он вступит в силу после подписания главой непризнанной ДНР Денисом Пушилиным и публикацией на сайте «народного совета».