Грузия выторговала у «Газпрома» скидку на газ в 15%

Власти Грузии пересмотрели действующий контракт с российской компанией «Газпром» и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%. Об этом во вторник сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава журналистам.

«С учетом усиленной конкуренции и того, что в мире цены на нефтепродукты падают, мы сегодня пересмотрели контракт с „Газпромом“, что поспособствует снижению цены на газ. Исходя из коммерческой тайны, я не будут называть вам конкретных цифр, однако скажу, что цена на природный газ будет понижена приблизительно на 15%», — сказала Турнава.

В апреле 2019 года министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия сообщил о подписании контракта с «Газпромом» о закупке газа в малых количествах. В 2019 году Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта. В этом году страна планирует купить у «Газпрома» около 170 млн кубометров газа.

Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только деньгами.