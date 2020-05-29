Бостонский марафон отменили впервые за 124 года

Организаторы старейшего марафонского забега в мире, проходящего в Бостоне (США), заявили о его отмене в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление опубликовано на сайте соревнований.

Изначально забег планировалось провести 20 апреля. После чего его решили перенести на 14 сентября.

«Нашим главным приоритетом по-прежнему является сохранение здоровья сообщества, а также наших сотрудников, участников, волонтеров, зрителей и болельщиков», — говорится в заявлении исполнительного директора Бостонского марафона Тома Грилка.

Организаторы намерены провести марафон в виртуальном формате. Все, кто был зарегистрирован на реальный забег, получат возможность принять участие в виртуальной версии марафона. В заявлении добавляется, что все, кто внес средства в качестве вступительного взноса для участия в соревнованиях, получат их обратно.

Отмена Бостонского марафона стала первой за его 124-летнюю историю. Впервые забег состоялся в 1897 году.