Трамп пригрозил закрыть Twitter на территории США

Президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме, заявил, что он намерен закрыть социальную сеть Twitter. Об этом сообщает Business Insider.

«Я думаю, что я мог бы закрыть его (Twitter. — Ред.). Но нужно пройти юридические процедуры. Если бы он мог быть законно закрыт, я бы сделал это», — сказал американский президент.

Комментарий Трампа прозвучал вскоре после того, как он подписал исполнительный приказ о регулировании соцсетей и «предотвращении онлайн-цензуры». Документ призван установить новое регулирование на основе раздела 230 закона об этике в сфере коммуникаций. Этот закон в значительной степени освобождает технологические компании от ответственности за комментарии, видеоматериалы и иной контент, оставленный пользователями.

В среду, 27 мая, Трамп публично пригрозил перейти к более жесткому регулированию деятельности соцсетей в США, если они продолжат «заглушать голоса консерваторов». Такое заявление президент сделал после того, как несколько его сообщений в Twitter были помечены специальным значком, который предупреждал читателей о том, что содержащаяся в них информация может быть недостоверной и требует дополнительной проверки. В публикациях Трампа говорилось, что демократы, рассылая жителям некоторых штатов бюллетени для голосования по почте на предстоящих в ноябре президентских выборах, пытаются создать условия для махинаций.

На фоне угроз Трампа глава Twitter Джек Дорси заявил, что соцсеть продолжит помечать специальным значком сообщения, которые могут содержать недостоверную информацию. «Если кто-то и является ответственным за действия компании, так это я. Пожалуйста, оставьте в стороне наших сотрудников. Мы продолжим помечать некорректные или спорные сообщения, касающиеся выборов по всему миру», — сказал он.

При этом Дорси подчеркнул, что подобные действия не делают Twitter «арбитром истины». «Наша цель — собрать вместе противоречащие друг другу заявления и показать информацию с разных сторон, чтобы люди сами могли оценить ее», — отметил он. «Для нас важна максимальная прозрачность, чтобы люди могли ясно видеть причину наших действий».