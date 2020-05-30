Нацгвардия Миннесоты впервые со времен Второй мировой войны начала полную мобилизацию

Губернатор Миннесоты Тим Уолз издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии США на территории штата для установления порядка на фоне не утихающих протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. Соответствующее заявление сделал в субботу на транслировавшемся телекомпанией CNN брифинге глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен.
«Вчера мы начали мобилизацию дополнительных сил», — указал Дженсен, отметив, что к полудню (20:00 по Киеву) число бойцов Нацгвардии, задействованных в установлении порядка, может достигнуть 2,5 тыс. «Однако этого недостаточно, — подчеркнул глава Нацгвардии Миннесоты. — Губернатор только что издал указ о полной мобилизации сил Национальной гвардии впервые со времен Второй мировой войны».
В Миннесоте и ряде других штатов на этой неделе начались массовые протесты и беспорядки после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — надавил ему коленом на шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.
Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одного из них — Дерека Шовина — взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве.
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