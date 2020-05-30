Более 50 человек арестованы в ходе протестов в Миннеаполисе

Полиция Миннеаполиса арестовала более 50 участников протестов возмущенных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией. Об этом в субботу сообщил комиссар департамента общественной безопасности штата Миннесота Джон Харрингтон в ходе пресс-конференции, передает телекомпания CNN.
По словам Харрингтона, в данный момент поддержанием порядка в городе заняты более 2,5 тыс. офицеров полиции. Он добавил, что в ближайшее время по запросу в город будут направлены бойцы Национальной гвардии США.
По данным CNN, глава Нацгвардии США в штате Миннесота генерал-майор Джон Дженсен заявил, что к воскресенью в Миннеаполис могут прибыть более 1,7 тыс. бойцов Нацгвардии.
Массовые протесты и беспорядки в городах США начались после размещения в интернете видеозаписи, на которой запечатлено произошедшее 25 мая в Миннеаполисе задержание Джорджа Флойда по подозрению в том, что он расплатился в магазине фальшивыми купюрами. На афроамериканца надели наручники, повалили его на дорогу. Полицейский — белый мужчина — придавил ему коленом шею. Флойд кричал, что не может дышать, однако полицейские, как видно на записи, не обращали на это внимания. Вскоре после этого мужчина умер в больнице.
Четверых полицейских, которые задерживали Флойда, уволили 26 мая. Одному из них в пятницу предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. В Миннеаполисе вводится комендантский час.
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