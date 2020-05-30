Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово «протестующие» поставил в кавычки.

«Отлично сработала вчера вечером Секретная служба США. Они были не только совершенно профессиональными, но и очень крутыми. Я был внутри, видел каждое движение и не смог бы чувствовать себя в большей безопасности. Они дали „протестующим“ кричать и скандировать сколько угодно, но когда кто-то слишком разыгрывался или переходил границу, они быстро и жестко на него набрасывались. Они даже не успевали понять, что это было», — написал Трамп в серии твитов.

«Большая толпа, профессионально организованная, но никто даже близко не подошел к тому, чтобы прорваться за ограждение. А если бы они прорвались, то их бы приветствовали самые злобные собаки и самое жуткое оружие, которое я когда-либо видел. Вот тогда бы люди действительно по меньшей мере сильно пострадали», — добавил Трамп, еще раз поблагодарив Секретную службу.

Он также раскритиковал мэра Вашингтона Мюриэл Боузер которая, по его словам, не давала местной полиции вмешаться в ситуацию. «Мюриэл Боузер, которая все время добивается денег и помощи, показала себя с плохой стороны, не давала полиции Вашингтона принять участие. „Не их работа“. Прекрасно!» — саркастически заметил Трамп.

Толпа протестующих находилась в непосредственной близости от Белого дома с раннего вечера пятницы до поздней ночи на субботу. Серьезных беспорядков зафиксировано не было.

Беспорядки вспыхнули в Миннеаполисе и ряде других городов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Флойд умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.