В России уже более 400 тысяч заболевших коронавирусом

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 9,27 тыс. случаев, умерли за сутки 138 человек, следует из данных местного оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9 268 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3784 (40,8%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 405 843 случаев коронавирусной инфекции, 4693 умерших (за сутки — 138) и 171883 выписанных (4414 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 229267.

Россия в настоящее время на третьем месте в мире по числу заразившихся — вслед за США (1,77 млн) и Бразилией (498 тыс.)