Депутат Дубинский заявил о своем желании баллотироваться в мэры Киева

Народный депутат Александр Дубинский заявил о своем желании принять участие в праймериз партии «Слуга народа» по отбору кандидата на пост мэра Киева.

Об этом он сказал в видео, которое выложил в соцсетях.

Дубинский заявил, что к этому решению его подтолкнула ситуация в столице — неэффективность управления городом и коррупция в мэрии.

«Я устал от туевого Киева при туевом мэре», — отметил политик.