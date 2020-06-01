В Кремле жалуются, что у них не клеится диалог с Украиной

Развития диалога России с Украиной и Грузией на высшем уровне не наблюдается, несмотря на наличие контактов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью, которое было показано в понедельник в эфире телеканала «Россия-24».
«Что касается руководства этих стран (Украины и Грузии, — Ред.), то мы видим, что, к сожалению, ...несмотря на наличие определенных контактов, все-таки мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне», — сказал Песков, подчеркнув, что динамика развития отношений зависит от того, как руководство страны выполняет свои обязательства.
Песков заявил, что президент России Владимир Путин поздравляет с каждым праздником народ Украины и Грузии. «Это братские, родственные нам народы, с которыми нас связывают глубокие исторические корни, и народы, которые президент Путин искренне и глубоко уважает», — добавил пресс-секретарь президента РФ.
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