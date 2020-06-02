Рада приняла закон, ликвидирующий некоторые схемы в сфере здравоохранения

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2429 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения». За документ проголосовали 332 народных депутата.
Так, проект закона предлагает не считать разглашением и недобросовестным коммерческим использованием регистрационной информации референтного лекарственного средства ссылку заявителем на нее и использование ее в регистрационных материалах, представляемых на регистрацию другого лекарственного средства, содержащего то же действующее вещество, что и референтное/оригинальное лекарственное средство.
Согласно закону, ввоз в установленном законом порядке товаров, изготовленных с использованием изобретения или полезной модели, для исследования и/или использования их в исследованиях, проводимых для подготовки и представления информации для регистрации лекарственного средства не являются нарушением прав, вытекающих из патента.
Законопроект также предлагает разрешить отдельным решением центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, ввоз незарегистрированных в Украине лекарственных средств иностранных государств для медицинского обеспечения военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, которые направляются для участия в международной операции по поддержанию мира и безопасности в составе национального контингента или национального персонала.
Документ также предлагает:
— усовершенствовать запрет вывоза донорской крови и ее компонентов за пределы Украины (за исключением принятия Кабинетом Министров Украины решения о предоставлении гуманитарной помощи при условии полного обеспечения нужд учреждений здравоохранения населения Украины в донорской крови и ее компонентах);
— отменить устаревшее регулирование экспорта препаратов крови, а также разрешить взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, субъектам предпринимательской деятельности;
— заменить требование о предоставлении сертификата качества наркотического средства или психотропного вещества требованием о предоставлении заверенных заявителем сведений о количественном химическом составе наркотического средства или психотропного вещества по показателям спецификации или соответствующей технической документации производителя.
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