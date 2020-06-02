Войти
Трамп призвал губернаторов штатов быть жестче к протестующим
резонанс
Трамп призвал губернаторов штатов быть жестче к протестующим
Шмыгаль рассчитывает в этом году получить от МВФ два транша
официально
Шмыгаль рассчитывает в этом году получить от МВФ два транша

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Рада приняла закон, ликвидирующий некоторые схемы в сфере здравоохранения

776
Рада приняла закон, ликвидирующий некоторые схемы в сфере здравоохранения

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 2429 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупциогенных факторов в сфере здравоохранения». За документ проголосовали 332 народных депутата.

Так, проект закона предлагает не считать разглашением и недобросовестным коммерческим использованием регистрационной информации референтного лекарственного средства ссылку заявителем на нее и использование ее в регистрационных материалах, представляемых на регистрацию другого лекарственного средства, содержащего то же действующее вещество, что и референтное/оригинальное лекарственное средство.

Согласно закону, ввоз в установленном законом порядке товаров, изготовленных с использованием изобретения или полезной модели, для исследования и/или использования их в исследованиях, проводимых для подготовки и представления информации для регистрации лекарственного средства не являются нарушением прав, вытекающих из патента.

Законопроект также предлагает разрешить отдельным решением центрального органа исполнительной власти в сфере здравоохранения, ввоз незарегистрированных в Украине лекарственных средств иностранных государств для медицинского обеспечения военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава, которые направляются для участия в международной операции по поддержанию мира и безопасности в составе национального контингента или национального персонала.

Документ также предлагает:

— усовершенствовать запрет вывоза донорской крови и ее компонентов за пределы Украины (за исключением принятия Кабинетом Министров Украины решения о предоставлении гуманитарной помощи при условии полного обеспечения нужд учреждений здравоохранения населения Украины в донорской крови и ее компонентах);

— отменить устаревшее регулирование экспорта препаратов крови, а также разрешить взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, субъектам предпринимательской деятельности;

Читайте также: Почему провалилась программа «5-7-9» и что придет ей на смену

— заменить требование о предоставлении сертификата качества наркотического средства или психотропного вещества требованием о предоставлении заверенных заявителем сведений о количественном химическом составе наркотического средства или психотропного вещества по показателям спецификации или соответствующей технической документации производителя.

лекарства, здравоохранение, Верховная Рада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 2 июня 2020
Понедельник, 1 июня 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Достиг бы Маск успеха, если бы жил в Украине?

Легко рассуждать про успех Маска, при этом не понимая значения наличия условий для развития. И я не думаю, что у нас совсем не рождается новых гениев, как Королёв или Сикорский. Скорее всего они остаются безвестными, так как они не могут себя реализовать в нашем государстве.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О коронавирусе и якобы новой реальности

Сейчас самый модный способ привлечь к себе внимание – рассуждать о том, как изменится мир из-за/после COVID-19. Но я бы не спешил утверждать, что после/вследствие коронавируса изменится мировой порядок. Все вполне может остаться по-старому.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что стоит за обвалом промышленного производства в Украине

Если в большинстве других стран мира падение промышленности началось лишь с марта, то в Украине - продолжается уже седьмой месяц подряд. Кризис с коронавирусом только ускорил падение, однако тренд активной деиндустрализации экономики берет свое начало еще с конца 2018 года.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016