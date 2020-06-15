Бельгия открыла границы для всех стран ЕС и Шенгенской зоны

Бельгия с понедельника открыла границы для всех государств Евросоюза, Великобритании и не входящих в ЕС четырех стран Шенгенской зоны — Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии, Норвегии. Как сообщило в понедельник министерство внутренних дел королевства, въезд разрешен даже для граждан тех государств, которые пока не разрешили въезд гражданам Бельгии.
Что касается государств, не входящих в ЕС и Шенгенскую зону, для них процесс открытия границ должен стать поэтапным и начаться не раньше 1 июля. Согласно рекомендациям Еврокомиссии, на первом этапе могут быть сняты ограничения на въезд только из государств Балкан для минимизации риска импорта инфекции.
В Бельгии жесткие карантинные меры были введены 14 марта. Процесс поэтапной отмены карантина начался с 4 мая, однако о сих пор действует множество ограничительных норм, включая обязательное социальное дистанцирование в магазинах, обязательное ношение масок на транспорте, запрет на массовые собрания более 10 человек.
С 11 июня в Бельгии прекратилась публикация статистических данных о ситуации с больными коронавирусом, после того как на протяжении двух недель ежедневно фиксировалось менее 200 новых случаев заболевания в сутки, а число летальных исходов опустилось ниже отметки в 20 за 24 часа. Всего от коронавируса в Бельгии скончались 9,6 тыс. человек, с начала пандемии зафиксировано около 60 тыс. случаев на 11,5 млн населения страны.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,9 млн человек, более 430 тыс. умерли.
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