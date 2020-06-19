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В Киевской ОГА назвали районы с наибольшей заболеваемостью COVID-19

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В Киевской ОГА назвали районы с наибольшей заболеваемостью COVID-19

В Киевской области подтверждено 2142 случаев заболевания коронавирус сутки — 24.
Об этом сообщает пресс служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.

«По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 19 июня 2020 на 10:00 официально подтверждено 2142 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 173 детей и 427 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки — 24» , - говорится в сообщении.

Лабораторно подтверждены случаи:

— в Обуховском р-не — 261;

— в Киево-Святошинском р-не — 503;

— в Барышевском р-не — 57;

— в Белоцерковском р-не — 13;

— в Бориспольском р-не — 93;

— в Броварском р-не — 86;

— в Бородянском р-не — 27;

— в Васильковском р-не — 57;

— в Вышгородском р-не — 40;

— в Иванковском районе — 7;

— в Макаровском р-не — 20;

— в Мироновском р-не — 34;

— в Кагарлицком р-не — 38;

— в Переяслав-Хмельницком р-не — 13;

— в Полесском р-не — 2;

— в Рокитнянском р-не — 7;

— в Ставищенском р-не — 9;

— в Таращанском р-не — 2;

— в Згуровском р-не — 7;

— в Богуславской р-не — 8;

— в Фастовском р-не — 11;

— в Сквирскому р-не — 3;

— в Тетиевском р-нет-5,

— в Яготинскому р-не — 4.

В г. Белая Церковь — 100; пгт Барышевка — 6; г. Бровары — 75; г. Борисполь — 70; пгт Бородянка — 19; г. Буча — 53; г. Березань — 18; г. Васильков — 34; пгт Глеваха — 2; пгт Володарка — 4; г. Вышгород — 35; г. Ирпень — 111; г. Макаров −5; г. Фастов — 39; г. Мироновка — 5; пгт Ворзель — 9; пгт Гостомель — 21; пгт Коцюбинское — 50; пгт Ставище — 4; г. Кагарлык — 38; г. Ржищев 3; г. Переяслав — 19; пгт Рокитное — 8; г. Богуслав — 6; г. Яготин — 66; пгт Згуровка — 3; пгт Иванков — 6; г. Тетиев — 23; г. Славутич — 2.

Из них на стационарном лечении — 254, на самоизоляции — 1888.

Выздоровели 994 человека (в т.ч. 78 детей). За время пандемии умерло — 44 человека.

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За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступили 5484 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 37 сообщений о подозрении.

Установлено медицинское наблюдение за 8417 контактными лицами.

Как сообщалось, по состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.

Киевская область, коронавирус
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