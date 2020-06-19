В Киевской ОГА назвали районы с наибольшей заболеваемостью COVID-19

В Киевской области подтверждено 2142 случаев заболевания коронавирус сутки — 24.
Об этом сообщает пресс служба Киевской областной государственной администрации в Facebook.
«По данным Киевского областного лабораторного центра, в области 19 июня 2020 на 10:00 официально подтверждено 2142 случаев заболевания коронавирусом (в т.ч. 173 детей и 427 медработников (за весь период). Новых случаев за последние сутки — 24» , - говорится в сообщении.
Лабораторно подтверждены случаи:
— в Обуховском р-не — 261;
— в Киево-Святошинском р-не — 503;
— в Барышевском р-не — 57;
— в Белоцерковском р-не — 13;
— в Бориспольском р-не — 93;
— в Броварском р-не — 86;
— в Бородянском р-не — 27;
— в Васильковском р-не — 57;
— в Вышгородском р-не — 40;
— в Иванковском районе — 7;
— в Макаровском р-не — 20;
— в Мироновском р-не — 34;
— в Кагарлицком р-не — 38;
— в Переяслав-Хмельницком р-не — 13;
— в Полесском р-не — 2;
— в Рокитнянском р-не — 7;
— в Ставищенском р-не — 9;
— в Таращанском р-не — 2;
— в Згуровском р-не — 7;
— в Богуславской р-не — 8;
— в Фастовском р-не — 11;
— в Сквирскому р-не — 3;
— в Тетиевском р-нет-5,
— в Яготинскому р-не — 4.
В г. Белая Церковь — 100; пгт Барышевка — 6; г. Бровары — 75; г. Борисполь — 70; пгт Бородянка — 19; г. Буча — 53; г. Березань — 18; г. Васильков — 34; пгт Глеваха — 2; пгт Володарка — 4; г. Вышгород — 35; г. Ирпень — 111; г. Макаров −5; г. Фастов — 39; г. Мироновка — 5; пгт Ворзель — 9; пгт Гостомель — 21; пгт Коцюбинское — 50; пгт Ставище — 4; г. Кагарлык — 38; г. Ржищев 3; г. Переяслав — 19; пгт Рокитное — 8; г. Богуслав — 6; г. Яготин — 66; пгт Згуровка — 3; пгт Иванков — 6; г. Тетиев — 23; г. Славутич — 2.
Из них на стационарном лечении — 254, на самоизоляции — 1888.
Выздоровели 994 человека (в т.ч. 78 детей). За время пандемии умерло — 44 человека.
За период с 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступили 5484 подозрения на COVID-19. За последние сутки получено 37 сообщений о подозрении.
Установлено медицинское наблюдение за 8417 контактными лицами.
Как сообщалось, по состоянию на 19 июня в Украине лабораторно подтверждены 34 984 случая COVID-19, за сутки — 921 новый.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016