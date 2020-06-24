В 2020 году падение ВВП Украины может составить 5,3%

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 5,3%, инфляция — ускориться до 5,5-5,7%, а курс гривны к доллару составит 27,9 — 28,1.

Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики.

«Потребительская инфляция продолжила замедляться и в мае обновила свой минимум с 2013 года — 1,7% г/г. В дальнейшем ожидаются восстановления спроса и цен на энергоносители и определенное ослабление обменного курса гривны до конца года — эти факторы обусловливают ускорение инфляции до 5,5 — 5,7% к концу года», — говорится в прогнозе.

«Низкая инфляция позволила НБУ снизить учетную ставку до самого низкого в истории уровня — 6%.

Это стало сюрпризом для большинства прогнозистов, которые в среднем предусматривали ставку на конец этого года около 6,5% и ее маржинальное снижение в следующем году», — добавили в КШЭ.

Напомним, Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.