В 2020 году падение ВВП Украины может составить 5,3%

Падение ВВП Украины в 2020 году может составить 5,3%, инфляция — ускориться до 5,5-5,7%, а курс гривны к доллару составит 27,9 — 28,1.
Об этом говорится в консенсус-прогнозе Киевской школы экономики.
«Потребительская инфляция продолжила замедляться и в мае обновила свой минимум с 2013 года — 1,7% г/г. В дальнейшем ожидаются восстановления спроса и цен на энергоносители и определенное ослабление обменного курса гривны до конца года — эти факторы обусловливают ускорение инфляции до 5,5 — 5,7% к концу года», — говорится в прогнозе.
«Низкая инфляция позволила НБУ снизить учетную ставку до самого низкого в истории уровня — 6%.
Это стало сюрпризом для большинства прогнозистов, которые в среднем предусматривали ставку на конец этого года около 6,5% и ее маржинальное снижение в следующем году», — добавили в КШЭ.
Напомним, Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз падения ВВП Украины в 2020 году до 8,2%.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016