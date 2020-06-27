Цукерберг потерял $7 млрд из-за бойкота рекламы в Facebook

Глава корпорации Facebook Марк Цукерберг потерял около $7,2 млрд после приостановки рядом фирм размещения рекламы на платформах социальных сетей Facebook, Instagram и Twitter, входящих в состав компании. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.
Ранее такие крупные корпорации, как Coca-Cola, Verizon, Unilever и ряд других предприятий заявили о приостановке размещения рекламы в Facebook и других популярных соцсетях, поскольку руководство последних якобы не принимает достаточных мер для удаления сообщений расистского характера и вводящей в заблуждение информации. Акцию поддержали влиятельные американские правозащитные организации.
После бойкотирования Unilever размещения рекламы на платформах соцсетей Facebook акции компании упали на 8,3%, пишет агентство. Согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg, суммарная стоимость активов Цукерберга сократилась на $7,21 млрд и теперь составляет $82,3 млрд, что позволило генеральному директору французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернару Арно вытеснить предпринимателя из первой тройки миллиардеров, в которую также входят глава корпорации Amazon Джефф Безос и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс.
На фоне растущего недовольства политикой корпорации Цукерберг в пятницу заявил, что администрация Facebook не намерена делать каких-либо исключений из правил соцсети для сообщений, которые публикуют в ней политические деятели. Кроме того, коропорация намерена удалять любые сообщения с призывами к насилию или отказу от участия в голосованиях.
В США в последние недели уделяют особое внимание вопросам борьбы с расизмом. Одной из причин этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016