У Порошенко уверяют, что не получали вызов на сегодняшний допрос

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не прибудет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 30 июня 2020 года, заявил адвокат Игорь Головань.
«Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. „Видосики“, объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года», — написал Головань на своей странице в Facebook.
ГБР обнародовало сообщение о вызове Порошенко на допрос 24 июня. На странице в Facebook указывалось, что Порошенко вызывается на 10:00 30 июня 2020 года для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве № 62019000000000753.
Как сообщалось, в конце мая 2019 года бывший заместитель главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР начало расследование факта захвата пятым президентом Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП.
Портнов опубликовал скан-копию официального ответа ГБР на его имя от 28 мая следующего содержания: «Сообщаем, что по результатам рассмотрения Вашего обращения в Единый реестр досудебных расследований 28.05.2019 внесены ведомости по №№ 62019000000000753, 62019000000000754 о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 УК Украины».
Так, в тексте уголовного производства № 62019000000000753 говорится, что от Портнова поступило заявление о возможном совершением Порошенко и другими лицами «захвата государственной власти, что проявилось в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия, в период марта-мая 2019 года».
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