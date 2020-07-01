Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

«Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки», — рассказал Приймачок агентству «Интерфакс-Украина», комментируя следственные действия с Порошенко в среду.

Вместе с тем, как отметил начальник отдела ГСУ ГБР, Порошенко был уведомлен о необходимости прибытия к следователю.

«Защитнику подозреваемого вручили копию ходатайства о продлении срока досудебного расследования в указанном уголовном производстве», — добавил он.

Начальник отдела ГСУ ГБР уточнил, что ходатайство о продлении сроков досудебного расследования до шести месяцев будет рассмотрено Печерским районным судом, отдельно от рассмотрения ходатайства об избирании меры пресечения.

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований «Наши деньги с Денисом Бигусом» опубликовала сюжет и информацией о том, что семья первого замруководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники, кроме украинского, имеют гражданство России.