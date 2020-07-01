Украина вплотную приблизилась к показателю, после которого нужно усиливать карантин

Правительство готовится ко второй волне эпидемии: показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тысяч населения.
Об этом сообщает Офис президента.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что показатель в 60 больных на 100 тысяч населения — это лимит, при котором надо будет усиливать карантинные ограничения на уровне страны и отдельных областей.
На традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса под председательством главы государства Владимира Зеленского президенту доложили о показатель заболеваемости в 58 человек на 100 тысяч, однако, отмечается, что задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое — всего 6,5%.
Национальная полиция доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.
Глава государства положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков.
«У нас достаточно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛов, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составили пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков нужно защищать больше, ведь они — на передовой», — отметил он.
Напомним, что после традиционного совещания 30 июня президент Владимир Зеленский отметил, что Украине следует готовиться ко второй волне коронавируса.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016