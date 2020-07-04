Число заразившихся коронавирусом в России выросло за сутки еще на 6,6 тысяч

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 632, девять дней прирост держится ниже 7 тыс. Об этом свидетельствуют данные местного оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Общее число заразившихся достигло 674 515. Пять дней суточный рост не превышает 1%.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 217 609 человек.

В России после коронавируса выздоровели более 446 тыс. человек. Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 986. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 66,2% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 168, до 10 027. Суточный прирост составил 1,7% - заметно меньше, чем на протяжении конца мая и начала июня, когда смертность достигла своего пика.

Условный показатель смертности в стране находится на уровне 1,49%, следует из данных штаба.