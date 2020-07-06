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Вслед за шахтерами под стены Кабмина планируют прийти работники украинских химзаводов

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Вслед за шахтерами под стены Кабмина планируют прийти работники украинских химзаводов

Из-за отказа Кабинета министров Украины вводить квоты на импорт минеральных удобрений в Украину отечественные химические предприятия оказались перед угрозой остановки производства и увольнения работников.

Сложившуюся ситуацию обсуждали во время встречи трудового коллектива ЧАО «АЗОТ» (г. Черкассы) с председателем Федерации профсоюзов Черкасской области Петром Шевченко и председателем обкома профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины Владимиром Шепелем, сообщает УНН со ссылкой на черкасское издание «Procherk».

Уже объявлено о сокращении 5% работников, в том числе и на черкасском «Азоте». До конца года ожидается сокращение еще 40%, или около 7600 сотрудников по всем предприятиям отрасли.

«Наши многочисленные обращения к премьер-министру Украины с призывами к диалогу, к сожалению, остаются без ответов и порождают еще больше вопросов со стороны трудовых коллективов. Мы лишь требовали и требуем обеспечить условия загрузки наших производственных мощностей для увеличения внутреннего производства и предоставить нам возможность сохранить рабочие места», — отметил глава правления ЧАО «АЗОТ» Виталий Скляров.

В рамках встречи трудовой коллектив предприятия был проинформирован, что решение не вводить квоты на ввоз импортных удобрений в Украину было принято Межведомственной комиссией по международной торговле 22 июня, несмотря на результаты расследований Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, подтвердившие необходимость внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных Законом Украины и нормами ВТО.

Председатель Федерации профсоюзов Черкасской области Петр Шевченко предложил защищать свои права на акциях протестов.

«У профсоюзов есть большой опыт таких действий. Нельзя останавливаться на том, что обращались, писали письма... Надо переходить к конкретным действиям и отстаивать свои права. Это нормальная и действенная мировая практика», — отметил Петр Шевченко.

Работники «Азота» обсуждают возможность предупредительной акции под стенами Черкасской облгосадминистрации. Также вместе с другими производителями азотных удобрений работники химических предприятий будут требовать защиты своего права на труд под стенами Кабинета министров Украины.

«Результаты проведенных расследований подтверждают наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для введения специальных ограничительных мер в отношении импортных минеральных удобрений на внутреннем украинском рынке», — отметили представители профсоюзов во время встречи с работниками ЧАО «АЗОТ».

Обращаясь к Президенту Украины, химики отметили: «Мы уверены, что в сложившихся условиях бесконтрольное увеличение импорта будет убивать тысячи рабочих мест украинцев, ухудшать макроэкономические показатели, которые и без того оставляют желать лучшего».

«Мы еще раз просим вас услышать голос трудовых коллективов, а не только голос лоббистов импорта, в частности — российского. Мы призываем вас быть в этой дискуссии вместе», — говорится в заявлении по итогам встречи профсоюзов и рабочих ЧАО «АЗОТ».

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На украинских предприятиях по производству минеральных удобрений («Днепроазот», «Ровноазот», Северодонецкое объединение «Азот», Одесский припортовый завод (ОПЗ), Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), «Сумыхимпром», черкасский «Азот») работают более 20 тыс. человек. Национальные производители способны произвести 5 млн тонн азотных удобрений в год при необходимости Украина в 4,5 млн тонн.

Украинские производители считают, что иностранным производителям (Беларусь, Турция, Казахстан, Польша и т.д.) возможно отдать четвертую часть необходимых объемов, а остальной спрос на украинском рынке обеспечить внутренним производством.

Азот, удобрения, акция протеста
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