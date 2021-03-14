В Гааге полиция применила водометы для разгона акции протеста

Полиция применила водометы для разгона демонстрации в центре Гааги против ограничительных мер правительства по борьбе с коронавирусом, передает нидерландская вещательная корпорация (NOS).

Демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации началась в центре Гааги в воскресенье. На акцию вышли более 200 человек, что превышает допустимое число участников. Кроме того, митингующие не соблюдали дистанцию.

Правоохранители обратились к собравшимся с требованием разойтись по домам, однако толпа не повиновалась. Тогда полиция применила водометы.

В соцсетях распространяется видео, на котором полицейские задерживают и избивают мужчину дубинками.

Полиция 7 марта задержала в Амстердаме 28 человек в ходе несогласованной демонстрации против политики правительства по борьбе с коронавирусом. В ней приняли участие порядка 700 человек.

Ранее власти Нидерландов объявили о продлении комендантского часа до 31 марта. Комендантский час в стране был введен 23 января как одна из ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Он действует с 21:00 до 4:30, нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.

Данная мера спровоцировала массовые акции протеста в конце января в ряде городов. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.