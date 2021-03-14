В Гааге полиция применила водометы для разгона акции протеста

Полиция применила водометы для разгона демонстрации в центре Гааги против ограничительных мер правительства по борьбе с коронавирусом, передает нидерландская вещательная корпорация (NOS).
Демонстрация против политики голландского правительства по ограничительным мерам в борьбе с коронавирусом и против вакцинации началась в центре Гааги в воскресенье. На акцию вышли более 200 человек, что превышает допустимое число участников. Кроме того, митингующие не соблюдали дистанцию.
Правоохранители обратились к собравшимся с требованием разойтись по домам, однако толпа не повиновалась. Тогда полиция применила водометы.
В соцсетях распространяется видео, на котором полицейские задерживают и избивают мужчину дубинками.
Полиция 7 марта задержала в Амстердаме 28 человек в ходе несогласованной демонстрации против политики правительства по борьбе с коронавирусом. В ней приняли участие порядка 700 человек.
Ранее власти Нидерландов объявили о продлении комендантского часа до 31 марта. Комендантский час в стране был введен 23 января как одна из ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Он действует с 21:00 до 4:30, нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.
Данная мера спровоцировала массовые акции протеста в конце января в ряде городов. В Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. В Амерсфорте акция закончилась беспорядками, после того как в полицию полетела пиротехника, в Хертогенбосе был разграблен местный супермаркет. По всей стране были проведены массовые задержания.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016