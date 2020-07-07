На границе с Беларусью возобновили работу два пункта пропуска

С 00.00 часов вторника, 7 июля, на границе с Беларусью возобновлена работа пунктов пропуска «Дольск» (Любешовский район Волынской обл.) и «Вильча» (Полесский район Киевской области), сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

«В обоих пунктах пропуска возможно пересечение границы пешком, пассажирским и грузовым транспортом», — отметили в украинском погранведомстве.

«Вильча» является межгосударственным пунктом пропуска, где могут пройти оформление только граждане Украины и Беларуси. А «Дольск» — международный пункт пропуска, где могут пересекать границу между Украиной и Беларусью все, кто имеет на это законное право.

«Соответствующие изменения введены в связи с вступлением в силу распоряжения Кабинета министров Украины от 17 июня 2020г № 819-р. После официального опубликования документа Госпогранслужба проинформировала белорусских коллег, после чего была возобновлена работа указанных пунктов пропуска», — говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины также отметили, что еще в 9 пунктах пропуска на украинско-российском и украинско-белорусском участках госграницы возобновлена возможность пешего пересечения границы.

«Также, согласно указанному решению правительства Украины, с 00.00 часов 7 июля восстановлена возможность пешего пересечения границы с Россией в таких пунктах пропуска „Меловое“ (Луганская область, Меловской район), „Гоптовка“ (Харьковская область, Дергачевский район) „Бачевск“ (Сумская область, Глуховский район), „Юнаковка“ (Сумская область, Сумской район). Также на границе с Россией и Беларусью в пункте пропуска „Сеньковка“ (Черниговская область, Городнянский район), и границы с Беларусью в таких пунктах пропуска „Новые Яриловичи“ (Черниговская область, Репкинский район), „Выступовичи“ (Житомирская область, Овручский район ), „Доманово“ (Волынская область, Ратновский район), „Славутич“ (Черниговская область, Черниговский район)», — говорится в сообщении.