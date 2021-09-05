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Украинцев будут в упрощенном режиме пускать в Беларусь для сбора грибов

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Украинцев будут в упрощенном режиме пускать в Беларусь для сбора грибов

Жители приграничных территорий Ровенской области Украины с понедельника смогут в упрощенном режиме пересекать границу Беларуси для сбора грибов и ягод. Об этом в воскресенье сообщило в Facebook подразделение Государственной пограничной службы Украины «Северная граница».

«В соответствии с двусторонними договоренностями между Госпогранслужбой Украины и Госпогранкомитетом Беларуси с 6 сентября граждане Украины, жители приграничных населенных пунктов Ровенской области, смогут пересекать белорусско-украинскую границу для сбора диких ягод и грибов. Продлится упрощенный пропуск лиц на территорию белорусского республиканского ландшафтного заказника „Ольманськие болота“ до 15 ноября», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что пограничники будут осуществлять пропуск ежедневно с 06:00 до 20:00 с обязательным возвращением граждан на территорию Украины в день пересечения государственной границы. Временные места упрощенного пересечения границы будут работать в трех пунктах: «Познань», «Березовое» и «Дроздынь». В Госпогранслужбе также проинформировали, что пересечение границы будет возможно только пешим способом или на велосипеде, а также с соблюдением санитарных правил — в масках и с обязательным измерением температуры.

Беларусь, Госпогранслужба
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