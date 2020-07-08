В Украине снова начало расти количество заболевших коронавирусом

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки — 807 новых.

Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни СНБО.

Зафиксировано 23 новых летальных случая. Выздоровели 926 человек.

Всего за все время пандемии в Украине от COVID-19 умерли 1306 человек, 23119 - выздоровели.

Больше всего новых случаев заболевания выявлены во Львовской области - 117, Киеве - 114, Ривненской области - 78, Закарпатской области - 75.