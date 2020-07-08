В Украине снова начало расти количество заболевших коронавирусом

По состоянию на 8 июля в Украине лабораторно подтверждены 50 414 случаев COVID-19, за сутки — 807 новых.
Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавирусной болезни СНБО.
Зафиксировано 23 новых летальных случая. Выздоровели 926 человек.
Всего за все время пандемии в Украине от COVID-19 умерли 1306 человек, 23119 - выздоровели.
Больше всего новых случаев заболевания выявлены во Львовской области - 117, Киеве - 114, Ривненской области - 78, Закарпатской области - 75.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016