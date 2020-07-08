Глава Райффайзен Банка Аваль допускает снижение учетной ставки НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) может снизить учетную ставку еще на 1-1,5 п.п. в течение 12 месяцев, прогнозирует председатель правления Райффайзен Банка Аваль Александр Писарук.

«У ставки НБУ, это мое личное мнение, есть еще небольшой потенциал снижения. Я оцениваю его примерно в 1-1,5 процентных пункта на горизонте в 12 месяцев. При сохранении существующей динамики кризиса и финансовой стабильности я вижу такой потенциал», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина» до отставки главы НБУ Якова Смолия.

По мнению Писарука, в Украине невозможно достижение нулевой или отрицательной учетной ставки.

Он добавил, что разгон инфляции для выхода на быстрые темпы экономического роста может создать дополнительные риски для страны.

«Разогнать инфляцию за счет эмиссии денег достаточно просто, а вот снизить ее впоследствии сложно (...) Эмиссия гривны в чрезмерных объемах для покрытия дефицита бюджета или кредитования инфраструктурных проектов неизбежно приведет к резкому ускорению инфляции и девальвации национальной валюты», — добавил Писарук.

Он пояснил, что инфляционно-девальвационная спираль создает риски для финансовой стабильности и в конечном итоге подобная попытка разогнать инфляцию обходится намного дороже для экономики и граждан, особенно беднейших слоев населения.

«НБУ абсолютно прав в том, что поддержание относительно низкой и стабильной инфляции создает значительно более благоприятные условия для роста экономики в средне- и долгосрочной перспективе», — добавил предправления Райффайзен Банка Аваль.

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры — Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 мая 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (97,135 млрд грн) среди 75 действовавших банков.