Бывший первый замглавы НБУ возглавит Райффайзен Банк Аваль

Наблюдательный совет Райффайзен Банк Аваль решил назначить новым главой правления банка Александра Писарука, который с июля 2014 года до конца 2015 года занимал должность первого заместителя главы Национального банка Украины.

Как говорится в сообщении финучреждения на его сайте, это назначение сделано в рамках запланированного тщательного подбора преемника нынешнему главе правления Владимиру Лавренчуку, который занимает этот пост 14 лет.

Банк указывает, что решение набсовета должно быть согласовано государственными органами надзора.