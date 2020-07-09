TikTok изменит структуру компании для дистанцирования от КНР

Пекинская компания ByteDance, которой принадлежит приложение TikTok, рассматривает вариант изменения корпоративной структуры организации, чтобы дистанцировать приложение от связей с Китаем на фоне утверждений о том, что руководство этой социальной сети якобы занимается пропагандой и передает данные пользователей властям КНР. Об этом в четверг со ссылкой на источник сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, руководство компании раздумывает над созданием нового совета управляющих, который будет руководить только TikTok, или над размещением новой штаб-квартиры приложения за пределами Китая.

Ранее Министерство электроники и информационных технологий Индии приняло решение заблокировать 59 мобильных приложений, разработанных в Китае, в том числе популярный сервис TikTok из-за их «пагубного влияния на суверенитет и безопасность страны».

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен также заявил о том, что власти США рассматривают возможность введения мер в отношении китайского приложения TikTok и социальной сети WeChat. По утверждению О’Брайена, они используются «для получения личных данных американцев, которые затем отправляются в Пекин, где их могут использовать для враждебных целей».