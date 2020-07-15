Меркель позвонила Путину поговорить про Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в среду телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«В центре внимания разговора находилась реализация Минских соглашений по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, участники переговоров обсудили ситуацию вокруг оружейного эмбарго в отношении Ирана, а также текущую обстановку в Ливии», — отметил Зайберт.