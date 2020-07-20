В Днепропетровской области грузовик Нацгвардии столкнулся с Daewoo, есть погибшие

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП с участием военного автомобиля «Краз» и Daewoo Lanos. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли, еще троих людей госпитализировали.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Трагедия произошла сегодня утром на участке автодороги «Харьков-Симферополь» на территории Синельниковского района.
«Военнослужащий Нацгвардии, двигавшийся в составе военной колонны за рулем автомобиля Краз-131, допустил выезд на встречную полосу и последующее столкновение с автомобилем Daewoo Lanos», — говорится в сообщении.
В результате аварии водитель Daewoo и 12-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Еще трех пассажиров легкового автомобиля доставили в местную больницу.
«Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Полтаве, задержали военнослужащего одной из воинских частей Национальной гвардии Украины, вероятного виновника дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, среди которых 12-летняя девочка», — добавили в ГБР.
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