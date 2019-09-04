В Новой Зеландии перевернулся автобус с туристами, есть жертвы

В среду, 4 сентября, в Новой Зеландии произошло дорожно-транспортное происшествие при участии автобуса с туристами, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, автобус, в котором находились 27 человек, в большинстве китайские туристы, перевернулся на шоссе близ Роторуа на северном острове Новой Зеландии. В результате инцидента погибли, по меньшей мере, 5 человек, еще 6 — пострадали.

Отмечается, что двое пострадавших получили серьезные повреждения, еще четверо получили менее тяжелые ранения. Сейчас полиция вместе с представителями китайского посольства идентифицирует жертв ДТП.