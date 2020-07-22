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США обвинили Китай в использовании хакеров для кражи данных

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США обвинили Китай в использовании хакеров для кражи данных

Минюст США считает, что китайские хакеры в течение 10 лет проводили кибератаки на различные компании в США, Великобритании, европейских странах и украли терабайт данных, связанных в том числе с разработкой вакцины от коронавируса

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум китайским гражданам во взломе компьютерных систем сотен организаций, включая правительственные. Об этом говорится на сайте ведомства.

По данным американских властей, в некоторых случаях хакеры действовали исходя из собственной выгоды, в других — по поручению китайских спецслужб или правительства. В Минюсте указывают, что они украли терабайт данных, которые представляют угрозу для США.

«Теперь Китай наряду с Россией, Ираном и Северной Кореей занял свое место в этом постыдном клубе стран, которые предоставляют убежище киберпреступникам в обмен на их готовность поработать в пользу государства», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

По его словам, среди данных, которые подверглись кибератаке, были и наработки по вакцине против коронавируса. В заявлении Минюста уточняется, что хакеры изучили уязвимости в системном обеспечении не только занимающихся вакциной компаний, но и тех, кто разрабатывает тест-системы, а также препараты против COVID-19.

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Ведомство также утверждает, что хакеры совершали атаки в течение десяти лет, помимо США они затрагивали и другие страны с высокоразвитыми технологиями — Австралию, Бельгию, Германию, Японию, Литву, Нидерланды, Испанию, Южную Корею, Швецию и Великобританию. Хакеров интересовала информация относительно медицинского оборудования и фармацевтики, гражданского и промышленного машиностроения, обороны, бизнеса, образовательного софта. В одном из случаев китайские программисты вымогали у пользователя интернета криптовалюту. Системы они взламывали, используя общеизвестные уязвимости в популярных программах, а также в приложениях для совместной работы.

Минюст, в частности, предъявил хакерам обвинения в сговоре с целью совершения кибермошенничества (максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы) и краже коммерческой тайны (до десяти лет заключения). Максимальное наказание по всем пунктам должен назначить конгресс США.

США, Китай, хакеры
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