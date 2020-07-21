В Великобритании хотят ужесточить выдачу россиянам «золотых виз»

Политику по выдаче «золотых виз» состоятельным гражданам России необходимо пересмотреть. Об этом говорится в докладе, подготовленном комитетом по деятельности разведки и безопасности парламента Великобритании.

Раздел документа, посвященный российской диаспоре в Великобритании, озаглавлен «Приветствуя олигархов с распростертыми объятиями». Авторы доклада утверждают, что представители российской элиты имеют особо тесные связи с Великобританией благодаря «эксплуатации британской визовой схемы для инвесторов, введенной в 1994 году», простым правилам инвестирования в недвижимость и тому, что судебная система королевства рассматривается как нейтральная. «Великобритания приветствовала российские деньги и почти не задавала вопросы о происхождении богатства», — говорится в докладе. Наиболее привлекательным для россиян оказался Лондон — в докладе депутаты даже используют выражение «Лондонград» (Londongrad), известное как описание британской столицы среди российских эмигрантов.

В Великобритании российские олигархи, в свою очередь, начали выстраивать сеть влияния, используя PR-компании, общественные и образовательные организации для отмывания заработанных за пределами королевства денег, говорится в документе. «Российское влияние в Великобритании — это „новая нормальность“, и многие россияне, имеющие очень тесные связи с Путиным, хорошо себя чувствуют, интегрируются в бизнес и социальную сферу Великобритании и хорошо принимаются благодаря их богатству», — пишут авторы документа. Более того, благодаря тесным связям с британскими политиками, многие из которых финансово заинтересованы в лоббировании интересов крупных российских компаний, российская диаспора способна оказывать влияние на политику королевства, заключают депутаты.

Для того, чтобы изменить ситуацию, властям Великобритании необходимо принять ряд мер, заявили в парламентском комитете. Так, для того, чтобы пресечь лоббирование российских интересов в парламенте, необходимо обязать членов палаты лордов отчитываться о получаемых от частных лиц переводах в размере более £100. Сейчас это требование распространяется только на членов палаты общин. «Одной из ключевых мер должен быть пересмотр инвестиционной визовой программы — необходимо установить более надежный подход к выдаче таких виз», — заключают депутаты.

Инвестиционные или так называемых «золотые визы» (Tier 1) в Великобритании выдаются инвесторам, которые вложили в экономику страны не менее £2 млн. Также в Великобритании действуют виза предпринимателя (Tier1 Entrepreneur), предназначенная для тех, кто намерен вести бизнес на территории страны, а также полугодичная виза будущих предпринимателей (Graduate Entrepreneur), которая предназначена для людей, которые уже ведут переговоры по поводу открытия или покупки компании в Британии.

До 2015 года виза инвестора гарантированно выдавалась бизнесменам при условии вложения в британскую экономику средств в объеме не менее £2 млн, однако затем Лондон принял закон о «криминальных финансах» (Criminal Finances Act), который предусматривает возможность применения к их владельцам «ордера на богатство неустановленного происхождения» (Unexplained Wealth Orders (UWO). Это позволяло британским властям при необходимости требовать от претендентов на такую визу объяснений насчет происхождения источника их богатства. После этого количество выдаваемых виз такого рода сократилось на 84%, сообщало МВД Великобритании.

После покушения на Скрипалей весной 2018 года власти Великобритании решили перепроверить выданные состоятельным россиянам «золотые визы». А в 2019 году правила выдачи «золотых виз» ужесточились еще сильнее: теперь инвесторы обязаны раскрывать происхождение средств или подтверждать, что они находились под их контролем не менее двух лет.