НБУ обещает под конец года инфляцию меньше 5%

Национальный банк Украины ожидает постепенного роста инфляции до 4,7% на конец 2020 года, сообщается на сайте центробанка.
«Во втором полугодии 2020 инфляция несколько ускорится (до 4,7% на конец года) под влиянием ряда факторов как внешнего, так и внутреннего происхождения. Во-первых, это будет определяться мягкой монетарной и фискальной политикой, которые ослабят негативные эффекты COVID-19 и поддержат потребительский спрос и деловую активность. Во-вторых, на ценах отразится подорожание энергоносителей, а также хуже урожай фруктов», — указано в сообщении по итогам пересмотра макропрогноза в четверг.
Центробанк ожидает, что в 2021-2022 году инфляция продолжит находиться в пределах целевого диапазона: 5,5% и 5% соответственно.
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