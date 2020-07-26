Вьетнам запретил торговлю дикими животными

Правительство Вьетнама издало распоряжение, запрещающее продажу диких животных на оптовых рынках, а также импорт дичи.

Об этом сообщает Громадское со ссылкой на пресс-службу вьетнамского правительства.

Всем гражданам, в том числе должностным лицам, государственным служащим и их родственникам запрещается незаконно охотиться на диких животных, торговать ими, транспортировать или убивать их, а также сохранять дичь«, — говорится в тексте распоряжения.

Документ также запрещает импорт диких животных. Правительство отмечает, что так он выполняет свое обязательство «положить конец незаконной торговле дичью и ее потреблению».

В феврале 2020 года ряд групп по защите окружающей среды во Вьетнаме направила правительству письмо с просьбой закрыть рынки, где продают дичь.