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Вьетнам упростил въезд в страну для иностранцев

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Вьетнам упростил въезд в страну для иностранцев

Министерство иностранных дел Вьетнама сообщило о вступлении в силу решения правительства страны, упрощающего особый режим въезда иностранцев, установленный на время пандемии.

«Документ уже вступил в силу», — приводит в пятницу газета «Нян зан» заявление директора департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг.

Согласно утвержденному регламенту, иностранцы, а также вьетнамцы, живущие за границей, и их родственники с действующими долгосрочными въездными визами или видом на жительство вновь могут въезжать в страну без дополнительных согласований и получения специальных разрешений компетентных органов, отвечающих за противодействие эпидемии COVID-19.

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С марта 2020 года границы Вьетнама из-за пандемии оставались закрытыми для большинства иностранных граждан. До недавнего времени въехать в республику могли лишь возвращающиеся на родину из-за рубежа граждане Вьетнама, иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также представители определенных приоритетных категорий в том числе инвесторы, эксперты, бизнес-менеджеры, специалисты высокотехнологичных сфер и члены их семей. Оформление разрешения для их въезда во Вьетнам занимало порядка трех недель.

Вьетнам, коронавирус
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