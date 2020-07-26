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В Украине с начала июля на воде погибли более 180 человек

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В Украине с начала июля на воде погибли более 180 человек

В Украине с начала июля на воде погибли более 180 человек. Большинство смертельных случаев связаны с собственной неосторожностью.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 26 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 180 человек, из них более 70 детей. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности поэтому отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны», — говорится в сообщении.

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Также в ведомстве напомнили о правилах купания, которые помогут избежать неприятностей на воде:

нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
нельзя купаться в одиночестве;

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нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;
запрещается купание детей без сопровождения взрослых.

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Напомним, в Украине с начала лета по начало июля на водоемах утонул 291 человек, а подавляющее большинство случаев произошло из-за грубых нарушений правил безопасности.

ГосЧС, погибшие, водоемы
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