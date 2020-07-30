СБУ разоблачила схему поставок в РФ украинских товаров военного назначения

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили чиновников частных компаний на организации механизма незаконной поставки в Россию товаров военного назначения и двойного использования, производимых государственными оборонными предприятиями.
Как сообщает пресс-центр СБУ, противоправный механизм поставок был блокирован ведомством еще в марте 2020 года.
«Для документирования схемы в июле Служба безопасности Украины провела ряд обысков на некоторых оборонных предприятиях в Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях. Руководство государственных оборонных предприятий при проведении следственных действий способствовало в предоставлении информации по закупкам частными компаниями товаров военного и двойного назначения», — сказано в сообщении.
Установлено, что частные предприниматели-организаторы схемы закупали продукцию государственных оборонных предприятий для дальнейших незаконных поставок в РФ и другие страны. Отмечается, что приобретение военной продукции могло осуществляться при содействии сотрудников государственных оборонных предприятий с нарушениями украинского законодательства.
Кроме того, участники группы в Россию передавали некоторые технологии по производству украинской военной продукции.
По данным следствия, организатор махинации — заместитель директора одного из крупных российских предприятий, которое обеспечивает продукцией военного назначения подразделения армии РФ и предприятия военно-промышленного комплекса.
«Он имеет устойчивые связи с действующими и бывшими сотрудниками ФСБ РФ», — добавили в СБУ.
Сейчас правоохранители сообщают о подозрении организатору и трем фигурантам уголовного производства — чиновникам частных компаний-поставщиков. Решается вопрос о квалификации действий других участников организованной преступной группы, в том числе — по признакам преступления, предусмотренного ст.333 Уголовного кодекса Украины.
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