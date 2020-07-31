Войти
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
официально
Учебный год по всей территории Украины начнется с 1 сентября
Трамп не хочет защищать Германию от России
дружба народов
Трамп не хочет защищать Германию от России

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

госфинансы
RSS

Платежный баланс во II квартале сведен с рекордным профицитом

321
Платежный баланс во II квартале сведен с рекордным профицитом

Текущий счет платежного баланса по итогам апреля-июня сведен с рекордным профицитом $4,3 млрд, указано в инфляционном отчете Национального банка Украины (НБУ), обнародованном на его сайте в четверг вечером.

«Результат был лучше, чем ожидалось в предыдущем прогнозе (дефицит $1,1 млрд — Ред.), из-за высокой устойчивости экспорта товаров и более глубокого по сравнению с экспортом падения импорта, в том числе из-за временного прекращения туризма», — говорится в документе.

По оценкам НБУ, сводный платежный баланс Украины по итогам второго квартала был сведен с дефицитом $100 млн, тогда как в апрельском прогнозе регулятор ожидал профицит показателя на уровне $200 млн.

Согласно отчету, экспорт товаров и услуг во втором квартале снизился на 12,1% к аналогичному периоду в прошлом году (г/г) — до $13,2 млрд, в том числе за счет ослабления мировой экономической деятельности, исчерпания запасов отдельных зерновых и низких мировых цен на металлы и кукурузу.

Уточняется, что в целом экспорт продовольственных товаров во втором квартале 2020 года сократился из-за быстрого исчерпания запасов кукурузы и сои, высокой конкуренции на рынке зерновых и уменьшения спроса со стороны производителей биотоплива, а также несмотря на наращивание поставок удобрений и пластмасс снизился экспорт продукции химической промышленности на фоне ухудшения внешней ценовой конъюнктуры.

Кроме того, углубилось падение экспорта металлургической продукции из-за дальнейшего сужения внешнего спроса и сокращения мировых цен и экспорта продукции машиностроения, в том числе из-за уменьшения внешних заказов на поставки железнодорожных вагонов.

Согласно документу, по итогам апреля-июня 2020 года импорт товаров и услуг резко снизился (на 27,7% г/г) из-за существенного сужения внутреннего спроса и закрытия границ — до $12,3 млрд. В частности, значительно сократился импорт продукции машиностроения, а также углубилось падение импорта комплектующих для альтернативной энергетики из-за неопределенность относительно законодательного поля для этого вида деятельности.

Отмечается, что также сократился импорт промышленных изделий на фоне ослабления потребительского спроса, при этом импорт продовольственных товаров продолжил расти. Кроме того, уменьшился импорт химической продукции в результате наращивания внутреннего производства удобрений, которое было ниже объемов закупок бытовой химии, а также на фоне снижения цен на энергоносители. По данным НБУ, из-за снижения цен также углубилось падение энергетического импорта (почти до 50% г/г).

В отчете указывается, что несмотря на ожидаемое сокращение объемов переводов, их падение было меньшим, чем прогнозировалось (до 60% г/г) — на 15,3% г/г. «Этому способствовало активное возвращение украинских работников на работу заграницу и более устойчивый спрос на трудовых мигрантов в странах-реципиентах (в частности Польши)», — пояснил НБУ.

Читайте также: Депутат предлагает полностью сменить состав украинской делегации в Минске

Согласно прогнозам центробанка, текущий счет платежного баланса в третьем квартале 2020 года будет сведен с профицитом $400 млн, в четвертом — с дефицитом $600 млн, и по итогам года профицит показателя составит $6,5 млрд.

По оценкам НБУ, сводный платежный баланс Украины по итогам третьего квартала будет сведен с нулевым показателем, по итогам четвертого профицит составит $400 млн, а за 2020 год — $1,5 млрд.

НБУ, платежный баланс
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 31 июля 2020
Четверг, 30 июля 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Максим Могильницкий
Максим Могильницкий
управляющий партнер, адвокатское объединение «Могильницкий и партнеры»

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства

Словосочетание «судебная реформа» давно стало чем-то вроде ругательства. Хватит реформировать! Попробуйте наладить работу того, что уже имеется. Они все реформируют и реформируют, а дела все хуже и хуже.
Константин Бондаренко
Константин Бондаренко
политолог

Снижение рейтинга Зеленского пока не электоральная катастрофа

Многие, апеллируя к результатам социологических исследований, проведенных группой «Рейтинг», заговорили о «катастрофическое падение рейтингов Зеленского» - до 30,2%. На самом деле можно говорить о том, что рейтинг Зеленского просто вернулся к уровню президентских выборов 2019: 30,24% - именно таким был рейтинг Зеленского в первом туре.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как стать лучше, испытывая стресс и давление

Желая что-то изменить, мы часто сталкиваемся с проблемой: мы собираемся регулярно что-то делать - заниматься спортом, медитировать, писать, создавать что-то и т.д. У нас не получается. И мы расклеиваемся. Виним себя, теряем настрой и сдаемся. Это хрупкий, неустойчивый подход. Сделав полдюжины попыток, мы в конце концов решим, что с нами что-то не так. Но с нами все в порядке. Проблема в хрупком подходе, когда мы расклеиваемся, едва потерпев неудачу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016