Мининфраструктуры подготовило законопроект о работе такси

Мининфраструктуры подготовило законопроект, который будет регулировать работу таксистов - он, в частности, предусматривает возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий.
По его словам, в документе учтены все недостатки законодательства, по которым за рынком пассажирских перевозок отсутствует надлежащий контроль.
Криклий добавил, что каждый желающий может внести замечания и предложения (по ссылке).
"Сейчас в Украине работает много служб такси. По последним подсчетам, количество людей, осуществляющих перевозки пассажиров на такси, достигает 220 тысяч, что составляет 1,1% от экономически активного населения страны. При этом, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%. Ежегодный оборот рынка внутренних перевозок на такси и легковыми автомобилями на заказ составляет около 40 млрд гривен в год. За все время существования служб такси бюджет Украины недополучал огромные средства и продолжает испытывать дефицит. Новый законопроект должен исправить эту ситуацию и вывести пассажирские перевозки из тени", - написал он.
В частности, законопроект предусматривает отмену лицензирования для внутренних перевозок пассажиров на такси и легковыми автомобилями на заказ и замену его на уведомление о начале такой деятельности.
Также предусматривается возможность ведения деятельности в сфере перевозок пассажиров по заказу на основе патента, который можно приобрести сроком на один месяц или год.
В Мининфраструтуры рассчитывают, что бюджет может получить около 800 млн грн в год от обеспечения поступлений налогов и сборов от ведения такой деятельности.
Также документом предусматривается обязательное личное страхование от несчастных случаев на транспорте (заключается или с автомобильными перевозчиками, или с провайдерами информационных услуг по организации перевозок).
Для перевозчиков планируют установить следующие требования:
Кроме этого, планируется создать реестр автомобильных перевозчиков и реестр провайдеров информационных услуг.
Контролировать соблюдение законодательства перевозчиками будет "Укртрансбезопасность".
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