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За месяц Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тысячи

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За месяц Тищенко потратил на рекламу в Facebook $15,3 тысячи

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко потратил 15,3 тыс. долларов на рекламу в социальной сети Facebook.

Об этом говорится в сообщении на сайте гражданской сети «Опора» по итогам анализа политрекламы в Facebook в июле 2020.

«В июле наиболее щедрым рекламодателем стал народный депутат, председатель Киевской организации партии „Слуга народа“ Николай Тищенко. С этой страницы в июле транслировалось 72 рекламных объявления политического содержания, которые стоили заказчику 15 310 американских долларов. За время мониторинга „Опоры“ — это самое большое вложение в рекламу за месяц», — написано в нем.

2 место по инвестициям в рекламу занимает страница Владимира Гройсмана, в этом месяце он заплатил 8,2 тыс. долларов за трансляцию 99 рекламных объявлений, а 3 место — «Партия Шария», которая вложила в рекламу 75 постов 6,7 тыс. долларов.

Всего 6 рекламных объявлений опубликовала страница «ПолитПост», заплатив за них 5,4 тыс. долларов, страница телевизионного политического шоу «Шустер LIVE» в июле в рекламу видео-фрагментов с выступлениями украинских политиков, чиновников, общественных деятелей и экспертов вложила 5,2 тыс. долларов, за это время транслировалось 42 их объявления.

Заказчик рекламных политических постов — издание «Лица» — заплатил 5,1 тыс. долларов за трансляцию 136 объявлений страницы днепропетровской интернет-газеты «Лица», а в 13 рекламных объявлений депутат Рады и бывший президент Петр Порошенко инвестировал 3,9 тыс. долларов.

Страница политсилы «Европейская Солидарность» инвестировала в показы 44 постов страницы «Европейская Солидарность — Киев» 3,2 тыс. долларов, почти такую же сумму инвестировала в рекламу страница «Городок», политсила «Слуга народа» потратила в июле 3,1 тыс. долларов на рекламу своих постов.

Согласно сообщению, в июле большинство рекламных объявлений таргетировались на большие аудитории пользователей — более 100 тыс. пользователей, самый распространенный выбор рекламодателей — аудитория в 100-500 тыс. пользователей (2 419 объявлений), и более 1 млн пользователей (2 383 объявления).

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Большинство рекламодателей при определении географических настроек показов политической рекламы отдавали предпочтение трем регионам: Днепропетровская область (17,6%), Киев (14,6%), Львовская область (9,1%).

В июле в открытую библиотеку политической рекламы попали 10,8 тыс. рекламных постов.

Facebook, Николай Тищенко
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