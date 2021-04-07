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АМКУ займется таксистами, повышавшими цены в первый день карантина

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АМКУ займется таксистами, повышавшими цены в первый день карантина

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) исследует формирование цен на рынке перевозок вследствие резкого скачка цен на услуги основных игроков на рынке такси в первый день карантина, сообщил на своей странице в Facebook в среду глава Северного межобластного отделения комитета Алексей Хмельницкий.

Он отметил, что в первый день карантина цены на услуги такси трех крупнейших организаторов перевозок через мобильные приложения — одновременно поднялись в 3-4 раза, что недопустимо.

«Уже вечером 6 апреля цены на такси заметно упали. Следует отметить, что спрос не уменьшился (поездок меньше не стало, спрос постоянный) и карантин не отменяли. Это и есть реакция указанных компаний на возмущение киевлян, СМИ и реакцию АМКУ. Уверен, что компании могут регулировать цены самостоятельно, не только в автоматическом режиме, учитывая критическую ситуацию с больными COVID в Киеве. Могут ли быть здесь признаки нарушения конкурентного законодательства (координации действий)? На мой взгляд, да», — написал Хмельницкий.

Он также отметил, что АМКУ однозначно должен реагировать на большое количество обращений киевлян.

«Мы не можем игнорировать обращения граждан, поэтому и начали исследование. Таков закон... На самом деле ситуация на рынке перевозок (как его ни назови, для людей это — услуги такси) никем не исследовалась. Именно поэтому мы начали исследование. По его результатам и будем делать выводы», — подчеркнул он.

В то же время Хмельницкий отметил, что в АМКУ прекрасно понимают всю специфику работы программ и приложений, которые довольно непросто контролировать.

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По его словам, в случае, если по итогам исследования АМКУ не получит доказательств антиконкурентных согласованных действий крупнейших участников рынка — комитет обязательно сообщит об этом.

«Если же получим доказательства нарушения конкурентного законодательства — откроем дело, примем решение и оштрафуем нарушителей. Если же окажется, что законодательство и правила не соответствуют современным технологиям — будем обращаться с предложением к законодателям», — заявил глава Северного межобластного отделения АМКУ.

Как сообщалось, 5 апреля с учетом введения жесткого карантина в несколько раз выросли цены на услуги такси, в частности Киеве.

АМКУ, такси
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